Махачев сразится за титул в полусреднем весе

Ислам Махачев подерется за чемпионский пояс в полусреднем весе. Россиянин является обладателем титула среди бойцов-легковесов.

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, с кем предстоит сразиться его клиенту в следующий раз.

Он отметил, что свой следующий поединок Махачев проведет против австралийца Джека Делла Маддалены, который стал недавно стал чемпионом в полутяжелой весовой категории.

При этом менеджер бойца не стал раскрывать дату боя с участием бойца из Дагестана, подчеркнув, что пока не знает на какую дату планируется выход в клетку двух спортсменов.

Напомним, Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. На счету россиянина 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.