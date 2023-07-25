Магистральный водопровод ремонтируют в Ингушетии

Последствия аварии на магистральном водопроводе ликвидируются в Сунже. В ближайшее время в регион поступит новое оборудование.
Коммунальщики устраняют аварию на магистральном водопроводе в Ингушетии, вода уже вернулась в Сунжу, близлежащие поселки – на очереди. Планируется, что завершение работ придется на утро среды.
"Все ремонтные работы на магистральном водопроводе завершены, система водоснабжения запущена, и вода в город Сунжа уже начинает поступать на участки города, где ранее отсутствовало водоснабжение. Восстановление подачи воды в городе Карабулаке ожидается в ночное время, ориентировочно 22:00 мск"
– специалисты ГУП "Ингушрегионводоканал"
По словам главы республики, из Национального фонда развития региона поступят средства для покупки замены насосов и двигателя.