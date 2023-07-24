Район Ингушетии отдадут комплексу по переработке мусора

Опубликовано: 11:25, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Геологи исследовали участок, на котором планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса, и разрешили проведение работ.

Мусороперерабатывающему комплексу в Малгобекском районе Ингушетии быть, - такое решение вынесли местные власти после консультации с геологами.

"Планируемый полигон ТКО представляет собой мусороперерабатывающий и мусоросортировочные комплексы с достаточной мощностью для 100% сортировки мусора"

– пресс-служба Минприроды региона

Ранее местные жители неоднократно выражали недовольство планами властей по строительству полигона, однако геологи, исследовав уровень залегания грунтовых вод, дали разрешение на строительство.

«Строительство полигона не окажет негативное влияние на подземные источники»

– сказал один из геологов

Также отмечается, что проект должен пройти экологическую экспертизу федерального уровня.