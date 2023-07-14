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В Абхазии строится гигантский мусорный полигон

В Абхазии строится гигантский мусорный полигон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В селе Кацикыт Гулрыпшского района Абхазии продолжается строительство мусорного полигона с котлованом в 2,4 га. В пятницу объект посетил глава республики Аслан Бжания

Главе государства доложили о том, что на территории уже завершено строительство котлована, срок эксплуатации которого рассчитан на 5 лет. также была установлена лента для сортировки мусора. Территория полигона ТБО огорожена. В дальнейшем здесь будут возведены очистные сооружения.

Интересно, что Гулрыпшский район планирует наращивать свою туристическую привлекательность.

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