В Абхазии строится гигантский мусорный полигон

Опубликовано: 13:04, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В селе Кацикыт Гулрыпшского района Абхазии продолжается строительство мусорного полигона с котлованом в 2,4 га. В пятницу объект посетил глава республики Аслан Бжания

Главе государства доложили о том, что на территории уже завершено строительство котлована, срок эксплуатации которого рассчитан на 5 лет. также была установлена лента для сортировки мусора. Территория полигона ТБО огорожена. В дальнейшем здесь будут возведены очистные сооружения.

Интересно, что Гулрыпшский район планирует наращивать свою туристическую привлекательность.