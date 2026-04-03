Лихачев: колонна с персоналом с АЭС "Бушер" движется к границе с Арменией

Стартовал основной этап эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер" в Иране. Сейчас колонна продвигается через всю страну на север, к ирано-армянской границе, сообщил Лихачев.

Вывоз сотрудников "Росатома" с атомной станции "Бушер" в Иране находится на близкой к финальной стадии, в субботу были эвакуированы почти 200 человек, к ночи они должны прибыть в Армению, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Наша основная волна - эвакуация 198 человек. Группа успешно движется в сторону армяно-иранской границы. Благодаря содействию иранских властей группа переночевала в Исфахане. Движение продолжается. Я очень надеюсь, что этой ночью они уже будут на территории Республики Армения"

– Алексей Лихачев

Также он сообщил, что планируется еще одна волна эвакуации, ее проведут на следующей неделе, как только будут организованы соответствующие условия – некоторое количество персонала еще остается на ядерном объекте в Бушере.

"У нас есть ряд добровольцев, которые готовы остаться работать, нести службу непосредственно в зоне боевых действий, сейчас так это выглядит. Но у нас будет еще одна волна эвакуации на следующей неделе"

– Алексей Лихачев