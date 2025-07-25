Летевший в Махачкалу самолет подал сигнал бедствия над Каспием

Самолет, летевший рейсом Ижевск-Махачкала, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Лайнер приземлился в столице Дагестана ночью.

Российский пассажирский самолет, совершавший рейс Ижевск-Махачкала, подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

Как сообщает ""Интерфакс" со ссылкой на авиационные службы, лайнер Embraer 190 подал сигнал тревоги во время полета.

По данным сервиса Flightradar24, самолет в тот момент находился над полуостровом Бузачи в Казахстане и направлялся в сторону Актау.

Авиаслужбы позже уточнили, что лайнер совершил посадку в дагестанской столице в 00:45 по московскому времени.