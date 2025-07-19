Массовое ДТП с пострадавшими произошло в горах Дагестана

Несколько легковых машин столкнулись сегодня днем в горах Дагестана. В результате происшествия один ребенок упал в реку, на его поиски выдвинулись спасатели.

В горах Дагестана произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом информирует 25 июля региональное управление МЧС.

Авария случилась на дороге на границе двух районов – Шамильского и Тлярантинского.

"В 15:15 (мск) по системе 112 поступило сообщение, что на границе Шамильского и Тляратинского районов на автодороге республиканского значения "Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал" произошло ДТП с участием трех легковых автомашин"

– пресс-служба управления

Согласно информации, в результате аварии один из автомобилей вылетел с дороги и рухнул в реку Аварское Койсу с высоты 70 метров.

В ДТП получили различные травмы шесть человек, двое из которых – дети. Двум взрослым оказали всю необходимую помощь на месте. Трех других пострадавших, включая одного ребенка, отвезли в медучреждение.

Второго ребенка унесло течением реки. На его поиски выдвинулись около 30 спасателей, задействовано 9 единиц техники. Помогают спасателям также полсотни местных жителей.