В Дагестане перевернулась "буханка" со школьниками

В Гунибском районе Дагестана сегодня днем перевернулся микроавтобус со школьниками, сообщили в экстренных службах.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется"
- МЧС Дагестана
Подробности дорожного происшествия не уточняются – известно лишь, что в результате ДТП есть пострадавшие среди пассажиров, рассказали в главном управлении МЧС России по республике, передает РИА Новости.
Как выяснилось позже, перевозил несовершеннолетних в своем УАЗе-"буханке" местный житель, вопрос правомочности такой перевозки уже взяла на контроль прокуратура Дагестана, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.