В Дагестане перевернулась "буханка" со школьниками

Сегодня днем в Гунибском районе Дагестана на трассе перевернулся пассажирский автомобиль УАЗ старого грузового ряда, в народе называемы "буханкой" – он перевозил школьников, есть пострадавшие.

В Гунибском районе Дагестана сегодня днем перевернулся микроавтобус со школьниками, сообщили в экстренных службах.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется"

- МЧС Дагестана

Подробности дорожного происшествия не уточняются – известно лишь, что в результате ДТП есть пострадавшие среди пассажиров, рассказали в главном управлении МЧС России по республике, передает РИА Новости.

Как выяснилось позже, перевозил несовершеннолетних в своем УАЗе-"буханке" местный житель, вопрос правомочности такой перевозки уже взяла на контроль прокуратура Дагестана, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.