Вестник Кавказа

В Дагестане перевернулась "буханка" со школьниками

В Дагестане перевернулась "буханка" со школьниками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в Гунибском районе Дагестана на трассе перевернулся пассажирский автомобиль УАЗ старого грузового ряда, в народе называемы "буханкой" – он перевозил школьников, есть пострадавшие.

В Гунибском районе Дагестана сегодня днем перевернулся микроавтобус со школьниками, сообщили в экстренных службах.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется"

- МЧС Дагестана

Подробности дорожного происшествия не уточняются – известно лишь, что в результате ДТП есть пострадавшие среди пассажиров, рассказали в главном управлении МЧС России по республике, передает РИА Новости.

Как выяснилось позже, перевозил несовершеннолетних в своем УАЗе-"буханке" местный житель, вопрос правомочности такой перевозки уже взяла на контроль прокуратура Дагестана, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
5130 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.