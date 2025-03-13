Вестник Кавказа

Меликов пообещал наградить дагестанца за спасение ребенка в Астрахани

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов сообщил, что наградит дагестанца, который спас ребенка в Астрахани. Ранее студент медицинского вуза вытащил тонущего в реке ребенка.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов отреагировал в своем телеграм-канале на новость о том, что дагестанец Халибрагим Гаджиахмедов спас в Астрахани тонущего ребенка.

Глава республики подчеркнул, что Дагестан и родной для него Дахадаевский район гордятся им. Он заявил, что, несмотря на возраст, парень не растерялся в трудную минуту.

Меликов отметил, что Халибрагим – еще один пример силы, мужества и доброты дагестанцев. Он выразил благодарность матери парня, которая вырастила "настоящего горца".

Руководитель Дагестана пообещал наградить молодого человека за спасение ребенка.

Напомним, 21 марта дагестанец Халибрагим спас мальчика, который тонул в реке Кутум. Он прыгнул за ним в воду, вытащил его, а затем сделал ему искусственное дыхание.

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