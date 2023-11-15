Вестник Кавказа

"Ласточки" перевезли почти 50 млн пассажиров из Сочи в Гагру

"Ласточки" перевезли почти 50 млн пассажиров из Сочи в Гагру
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинские электрички с начала летнего сезона перевезли почти 50 млн людей в Абхазию. Пик турпотока пришелся на август.

Из Сочи в Гагру на пригородных поездах с начала лета проехали 48 млн пассажиров. Самым жарким месяцем для сочинских электропоездов "Ласточка" стал август. Тогда на электричках совершили поездку около 16 тыс человек. 

Власти отмечают, что маршрут из Сочи в Абхазию имеет высокую популярность у туристов и жителей города. Поэтому в течение месяца направление должны продлить до Сухума. 

Также отмечается, что в новогодние праздники в Сочи начнет ходить туристический поезд из Ростова-на-Дону через краевой центр. На нем можно будет доехать до горнолыжного курорта "Роза Хутор".

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