Квалификация ЧМ-2026: Грузия проиграла Испании

Сборная Грузии потерпела дома поражение от Испании в отборе на ЧМ-2026. Игра проходила на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Вечером 15 ноября в Тбилиси прошел матч квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Испании. Победу со счетом 4:0 одержали гости.

Голами в составе испанской команды отметились нападающий Микель Ойарсабаль (11-я минута, с пенальти, и 63-я минута) и полузащитники Мартин Субименди (22-я) и Ферран Торрес (34-я).

Уступив испанцам, сборная Грузии лишилась всех шансов выйти на мировое первенство.

Турнирная таблица

После пяти туров в группу E отборочного турнира ЧМ-2026 возглавляет Испания, в активе которой 15 очков. На второй строчке располагается Турция, набравшая 12 очков. На третьем месте находится Грузия (3 очка), на четвертом – Болгария (0 очков).

В следующем туре Испания примет дома Турцию, а Грузия сыграет на выезде с Болгарией.