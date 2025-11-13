Квалификация ЧМ-2026: Грузия проиграла Испании

Вечером 15 ноября в Тбилиси прошел матч квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Испании. Победу со счетом 4:0 одержали гости.
Голами в составе испанской команды отметились нападающий Микель Ойарсабаль (11-я минута, с пенальти, и 63-я минута) и полузащитники Мартин Субименди (22-я) и Ферран Торрес (34-я).
Уступив испанцам, сборная Грузии лишилась всех шансов выйти на мировое первенство.
Турнирная таблица
После пяти туров в группу E отборочного турнира ЧМ-2026 возглавляет Испания, в активе которой 15 очков. На второй строчке располагается Турция, набравшая 12 очков. На третьем месте находится Грузия (3 очка), на четвертом – Болгария (0 очков).
В следующем туре Испания примет дома Турцию, а Грузия сыграет на выезде с Болгарией.