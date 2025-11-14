Курорт Шымбулак откроет сезон 26 ноября

В Казахстане уже на этой неделе откроет трассы для катания горнолыжный курорт Шымбулак. Ски-пассы будут продаваться по привлекательным ценам до 6 декабря.

Техническое открытие сезона на горном курорте Шымбулак в Казахстане проведут завтра, 26 ноября.

В этот же день для туристов будут открыты первые трассы для катания: трассы на Левом Талгаре и трассы для начинающих Белый Мишка, Змейка и Ак Барсик.

В новом сезоне станцию проката инвентаря и сезонные камеры хранения перенесли на станцию Медеу, на станции Шымбулак можно найти ячейки для однодневного хранения.

Также нововведением сезона стал ски-пасс "Новичок", он открывает доступ ко всем трассам для начинающих на день за 8 тыс тенге - 1,2 тыс рублей.

На курорте отметили, что все ски-пассы будут продаваться по ценам Low Season на старте сезона – с 26 ноября по 6 декабря.