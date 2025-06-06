Кубань сохранила лидерство по числу турпоездок

В Минэкономразвития РФ назвали Краснодарский край лидером по числу турпоездок. Там также рассказали о развитии автотуризма в России.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Краснодарский край сохранил лидерство по числу туристических поездок.

Глава ведомства отметил, что Кубань наравне с Москвой и Санкт-Петербургом сохраняет лидерские позиции, на эти регионы приходится почти треть всех туристов.

Решетников выразил надежду, что с учетом высоких показателей майских праздников, а также предстоящего летнего сезона региона удастся выровнять ситуацию.

Руководитель министерства также подчеркнул, что в текущем году поставлена задача довести количество поездок до 98 млн.

Министр также рассказал о развитии автотуризма в стране. В настоящее время для автопутешественников доступны 85 автомаршрутов, еще 114 находятся в стадии разработки.