Почти 450 пляжей открывают для туристов на Кубани

Власти Краснодарского края подготовили почти 450 благоустроенных пляжей для тех, кто собирается провести свой летний отдых 2025 на курортах Кубани.

Порядка 450 пляжей ждут отдыхающих в Краснодарском крае, рассказал кубанский губернатор Вениамин Кондратьев

По его словам, при подготовке к новому сезону власти ориентировались прежде всего на безопасность туристов. Глава региона уточнил также, что цель заключается в том, чтобы отдыхающие, познакомившись с курортами Краснодарского края, возвращались сюда снова.

Губернатор добавил, что в данный момент на кубанских курортах отдыхают 200 тыс гостей, и дальше туристов станет существенно больше.

"Для них в этом году будут работать 445 благоустроенных пляжей"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона также прокомментировал ситуацию в Анапе и Темрюкском районе, где нельзя купаться и отдыхать на пляже. В то же время, Кондратьев подчеркнул, что эти курорты по-прежнему ждут гостей и подготовили для них альтернативный отдых.