Вестник Кавказа

Крымский мост снова встал в пробке

Крымский мост снова встал в пробке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на мосту в Крым снова стали собираться заторы – по состоянию на три часа ночи проезда через Крымский мост с обеих сторон ждали больше тысячи автомобилей.

Досмотровые пункты на Крымском мосту снова собрали больше тысячи автомобилей в обе стороны – проезда ждали водители 1157 автомобилей, сообщили в инфоцентре.

"03:00. В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 507 транспортных средств"

- инфоцентр

Ближе к выходным интенсивность транспортного потока в обе стороны снова возросла, и простоять в очереди, чтобы попасть к вожделенному морю, придется как минимум два часа, передает "Интерфакс".

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