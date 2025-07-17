Крымский мост снова встал в пробке

Минувшей ночью на мосту в Крым снова стали собираться заторы – по состоянию на три часа ночи проезда через Крымский мост с обеих сторон ждали больше тысячи автомобилей.

Досмотровые пункты на Крымском мосту снова собрали больше тысячи автомобилей в обе стороны – проезда ждали водители 1157 автомобилей, сообщили в инфоцентре.

"03:00. В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 507 транспортных средств"

- инфоцентр

Ближе к выходным интенсивность транспортного потока в обе стороны снова возросла, и простоять в очереди, чтобы попасть к вожделенному морю, придется как минимум два часа, передает "Интерфакс".