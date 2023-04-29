Крым завершает подготовку к летнему сезону

Опубликовано: 12:38, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крым ждет гостей этим летом, созданы новые интересные локации. Спрос на майские туры в регион вырос в этом году. Подготовка к сезону проходит спокойно.

Крым ждет начала нового туристического сезона, загрузка отелей на майские праздники будет приличной, выше прошлогодней, рассказали в местном Минтуризма.

На майские праздники многие отели и турбазы в Крыму будут заполнены на 50-70%, местами даже выше, поделился министр Вадим Волченко. По егос ловам, уровень загрузки зависит от адекватного ценообразования и от работы с постоянными клиентами.

В этом году поток туристов на майские праздники в регион будет выше прошлогоднего, спрос на туры вырос на 15%, информирует РСТ.

Согласно данным железнодорожного перевозчика, пассажиропоток на майские вдвое превысит показатели 2022 года и составит - около 200 тыс человек.

"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. <…> Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года",

– заключил Волченко, передает РИА Новости.