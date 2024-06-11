Крупный пожар охватил фабрику под Стамбулом

В промзоне под Стамбулом сегодня произошло возгорание на территории фабрики. Ведутся работы по ликвидации пламени.

Во вторник, 18 июня, в пригороде Стамбула вспыхнул пожар на территории завода, производящего запчасти для автомобилей. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Объект располагается в промзоне в Тузле.

Согласно предварительной информации, в тушении задействовано по меньшей мере 56 пожарных расчетов на спецтранспорте и более 160 сотрудников пожарный службы.

В управлении губернатора провинции Стамбул рассказали, что в результате происшествия ни один человек не пострадал.

"Идет тушение огня. Принимаются необходимые меры для предотвращения распространения огня на лесную зону. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет"

– управление губернатора