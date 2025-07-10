Кремль заявил о намерении России развивать отношения с Арменией

В Кремле заявили, что Армения ведет разновекторную политику. Там добавили, что Москва намерена развивать двусторонние отношения с Ереваном.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ.
Пресс-секретарь президента отметил, что данный вопрос является суверенным делом Армении. При этом Песков сообщил, что Ереван ведет разновекторную политику.
Он также заявил, что Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией. Кроме того, Песков подчеркнул заинтересованность Москвы в максимальном взаимодействии.
Представитель Кремля напомнил, что Россию и Армению, помимо многосторонних форматов, объединяют тесные связи.