Вестник Кавказа

Кремль заявил о намерении России развивать отношения с Арменией

Кремль заявил о намерении России развивать отношения с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Армения ведет разновекторную политику. Там добавили, что Москва намерена развивать двусторонние отношения с Ереваном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ.

Пресс-секретарь президента отметил, что данный вопрос является суверенным делом Армении. При этом Песков сообщил, что Ереван ведет разновекторную политику.

Он также заявил, что Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией. Кроме того, Песков подчеркнул заинтересованность Москвы в максимальном взаимодействии.

Представитель Кремля напомнил, что Россию и Армению, помимо многосторонних форматов, объединяют тесные связи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1080 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.