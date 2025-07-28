Кремль не ждет подписания документов после встречи на Аляске

На саммите президентов России и США в пятницу не планируется подписывать какие-либо документы. На пресс-конференции по итогу встречи будут названы вопросы, по которым удалось прийти к пониманию, рассказ Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никакие документы для подписания на саммите на Аляске не готовились.

Прежде всего представитель Кремля отметил, что темой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа станет украинское урегулирование.

"Президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы"

– Песков

При этом подписания документов не планируется, "ничего не готовилось", отметил он. По итогам встречи на Аляске будет проведена пресс-конференция, на ней Владимир Путин "очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь", пояснил представитель Кремля.

Также он предостерег от прогнозов по саммиту.

"Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат"

– Песков

Российской-американский саммит запланирован на пятницу 15 августа. Это будет первая встреча президентов, она состоится спустя более чем полгода после инаугурации Трампа.