Вестник Кавказа

Краснодарский край войдет в "Императорский маршрут"

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Кубань планирует уже этим летом подключиться к "Императорскому маршруту". В регионе имеются объекты, связанные с памятью императрицы Марии Александровны.

В 2025 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут" намерен присоединиться Краснодарский край, рассказала глава Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, передает ТАСС.

"Я надеюсь, в августе (в проект) может войти Краснодарский край, потому что он сохранил удивительные объекты, связанные с памятью императрицы Марии Александровны"

– Анна Громова

Она добавила, что в Тимашевском районе вскоре состоятся торжества по случаю 30-летия с момента возрождения монастыря Марии Магдалины.

В настоящее время проект объединяет 31 российский регион, также в него могут войти Чувашия и Башкирия. "Императорский маршрут" связан с периодом правления Романовых.

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