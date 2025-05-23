Краснодарский край войдет в "Императорский маршрут"

В 2025 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут" намерен присоединиться Краснодарский край, рассказала глава Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, передает ТАСС.
"Я надеюсь, в августе (в проект) может войти Краснодарский край, потому что он сохранил удивительные объекты, связанные с памятью императрицы Марии Александровны"
– Анна Громова
Она добавила, что в Тимашевском районе вскоре состоятся торжества по случаю 30-летия с момента возрождения монастыря Марии Магдалины.
В настоящее время проект объединяет 31 российский регион, также в него могут войти Чувашия и Башкирия. "Императорский маршрут" связан с периодом правления Романовых.