Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король КСА получил письмо от президента России. В нем говорится о двусторонних отношениях между Москвой и Эр-Риядом.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от российского лидера Владимира Путина, сообщает местное государственное агентство SPA.

Издание подчеркивает, что переданное президентом России письмо касается двусторонних отношений между Москвой и Эр-Риядом.

Агентство передает, что король получил письмо от Путина через замглавы саудовской дипломатии Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который недавно виделся с послом Сергеем Козловым.

Уточняется, что в ходе переговоров дипломаты поговорили о двусторонних отношениях между Россией и Саудовской Аравией, а также затронули последние события на Ближнем Востоке и мире.