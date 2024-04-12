Конфликт двух мужчин привел к взрыву в гараже на Ставрополье

Один из участников конфликта погиб. Второго отвезли с многочисленными ранениями в медицинское учреждение, сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Ставропольском крае произошла ссора между двумя местными жителями, приведшая к смерти одного из них. Об этом сказано в Telegram-канале главы Минераловодского муниципального округа.

Конфликт случился в одном из гаражей поселка Загорский. В какой-то момент там прогремел взрыв, в результате чего погиб мужчина 1958 года рождения. У его оппонента 1963 года рождения диагностированы многочисленные осколочные ранения, его отвезли в больницу.

Согласно предварительной информации, в руке более старшего участника конфликта взорвалась гранат.

"Правоохранительные и компетентные органы находятся на месте происшествия, ими будет дана полная правовая оценка произошедших событий. Принимается решение о возбуждении уголовного дела"

– Вячеслав Сергиенко