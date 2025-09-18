Вестник Кавказа

Концерт по случаю 140-летия со дня рождения азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова прошел в Москве

Студенты ГИТИСа подготовили концерт по случаю 140-летия со дня рождения композитора Узеира Гаджибекова. Мероприятие, прошедшее в Учебном театре вуза, посетил посол Азербайджана в РФ.

В Москве 17 октября состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Мероприятие было организовано в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Концерт подготовили студенты ГИТИСа. Они исполняли произведения Гаджибекова одновременно на двух языках – русском и азербайджанском. В частности, со сцены прозвучали романсы, арии и дуэты из знаменитых опер и оперетт композитора – "Аршин мал алан", "Кероглу", "Фируза".

На концерте присутствовал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. Он поблагодарил руководство и студентов вуза за организацию мероприятия. Он обратил внимание на то, что классик азербайджанской музыкальной культуры сочинил мелодию гимна Азербайджана, а его день рождения – 18 сентября – ежегодно отмечается как День национальной музыки.

В свою очередь, координатор проекта, заслуженный деятель искусств РФ, декан Факультета музыкального искусства ГИТИС, профессор Тимофей Сополев отметил важность и актуальность творчества Гаджибекова, произведениям которого продолжают обучать новые поколения артистов в музыкальных вузах России.

В конце этого месяца в Научной библиотеке ГИТИСа пройдет Международная конференция "Души народной голос…", приуроченная к 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова.

