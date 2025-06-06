Комиссия по делам ЮНЕСКО возобновит работу в Дагестане

В Дагестане возобновит работу отделение комиссии России по делам ЮНЕСКО. Об этом рассказали 11 июня в Минкультуры республики.
"Министр культуры РД Зарема Бутаева встретилась с начальником отдела-секретариата комиссии РФ по делам ЮНЕСКО департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Дмитрием Дарченковым и советником отдела Айсурой Белековой. Говорили о необходимости возобновить в Дагестане деятельность комитета по делам ЮНЕСКО"
– региональное министерство
В ходе встрече был отмечен большой потенциал республики в образовании и культуре. При этом стороны обратили внимание на необходимость централизованной работы комитета и обмена опытом с коллегами из других субъектов. Глава министерства инициативу поддержала.
В свою очередь, Дарченков оценил важность природных и культурных богатств Дагестана.