Комиссия по делам ЮНЕСКО возобновит работу в Дагестане

Представители Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО находятся с визитом в Дагестане. В ходе поездки обсуждалась возможность возобновления работы комиссии в республике.

В Дагестане возобновит работу отделение комиссии России по делам ЮНЕСКО. Об этом рассказали 11 июня в Минкультуры республики.

"Министр культуры РД Зарема Бутаева встретилась с начальником отдела-секретариата комиссии РФ по делам ЮНЕСКО департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Дмитрием Дарченковым и советником отдела Айсурой Белековой. Говорили о необходимости возобновить в Дагестане деятельность комитета по делам ЮНЕСКО"

– региональное министерство

В ходе встрече был отмечен большой потенциал республики в образовании и культуре. При этом стороны обратили внимание на необходимость централизованной работы комитета и обмена опытом с коллегами из других субъектов. Глава министерства инициативу поддержала.

В свою очередь, Дарченков оценил важность природных и культурных богатств Дагестана.