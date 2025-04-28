Кобахидзе посетит саммит Европейского политического союза

Уже завтра в Албании пройдет саммит ЕПС. В нем будут участвовать представители 50 стран, в том числе премьер Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поучаствует в завтрашнем саммите Европейского политического союза, который состоится в Тиране.

Ожидается, что на 6-й конференции ЕПС лидеры полсотни стран и руководители европейских и международных институтов поговорят о вопросах безопасности, устойчивости в экономике и энергетике, а также затронут тему нелегальной миграции.

"Единственное место, где там можно проводить встречи, это коридоры, что и происходит. Обычно лидеры встречаются в коридорах, и мы всегда так делаем. Как правило, исключено, чтобы во время такой сессии не представилась возможность поговорить хотя бы с шести-семью лидерами"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительство подчеркнул, что завтра предстоит насыщенное мероприятие. Он добавил, что руководство Грузии предварительно не договаривалось ни о каких встречах, однако постарается пообщаться со всеми на месте.

Кроме того, премьер поведал, что на этих встречах будет озвучено ключевое требование – справедливое отношение к республике и ее народу.