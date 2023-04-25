РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кашей из топора угостят туристов в Кисловодске

Кашей из топора угостят туристов в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гастротеатр будет выступать для жителей и гостей Кисловодска на вторые майские праздники, рассказал глава города. По его словам, зрителям покажут приготовление блюд русской кухни, которые они затем смогут попробовать.

"Первый гастротеатр" покажут в Кисловодске на майские праздники, рассказал глава курорта.

По словам Евгения Моисеева, представление будет проходить с 5 по 7 мая. Желающие посмотреть его могут прийти на Курортный бульвар Кавминвод.

"В программе будет много интересного и вкусного: разные локации, театрализованное представление традиционной русской кухни, возможность увидеть приготовление блюд в реальном времени, и конечно же, все это попробовать"

— глава Кисловодска

Изюминкой представления, пообещал Моисеев, станет процесс приготовления каши из топора.

12 неприметных Чебурашек украсят Кисловодск

12 неприметных Чебурашек украсят Кисловодск

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version