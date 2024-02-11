Карачаево-Черкесия начала кормить Россию хлебом

Аграрии КЧР нарастили поставки зерна в российские региона на 71% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили власти республики.

Карачаево-Черкесия отметилась ростом поставок зерна в российские регионы. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 71%.

«В частности, в Краснодарский край было отгружено 11,7 тысячи тонн зерна, в Астраханскую область – около 11 тысяч тонн, в Дагестан – 11,3 тыс т»

– пресс-служба главы и правительства республики.

Причины роста поставок

Основной причиной такого внушительного увеличения поставок зерна являются погодные условия. Дополнительно, улучшение инфраструктуры и логистики также сыграли важную роль в увеличении объемов поставок.

Как это отразится на экономике региона?

Увеличение поставок зерна позитивно скажется на экономике Карачаево-Черкесии. Рост объемов продаж способствует увеличению доходов сельскохозяйственных предприятий региона, созданию новых рабочих мест и стимулирует развитие сельского хозяйства в целом.

Таким образом, этот положительный тренд благоприятно сказывается на экономике региона, способствуя его устойчивому развитию и процветанию, отметили в пресс-службе.