Канатные дороги на Эльбрусе закроют 20 октября

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Эльбрусе в связи с техническими работами будут временно закрыты все фуникулеры. По данным администрации курорта, работу канатных дорог ограничат в понедельник 20 октября.

В связи с регламентными работами канатные дороги на Эльбрусе закроют 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"20 октября, понедельник, канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день"

- пресс-служба

Плановые работы проводятся в целях обеспечения безопасности гостей. Канатки на Эльбрусе планируют открыть уже на следующий день.

Напомним, что на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии можно покататься на четырех канатных дорогах. Одна из них - Гара-баши - занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая станция в мире.

