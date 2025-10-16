Канатные дороги на Эльбрусе закроют 20 октября

На Эльбрусе в связи с техническими работами будут временно закрыты все фуникулеры. По данным администрации курорта, работу канатных дорог ограничат в понедельник 20 октября.

"20 октября, понедельник, канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день"

- пресс-служба

Плановые работы проводятся в целях обеспечения безопасности гостей. Канатки на Эльбрусе планируют открыть уже на следующий день.

Напомним, что на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии можно покататься на четырех канатных дорогах. Одна из них - Гара-баши - занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая станция в мире.