Каир рассказал о подготовке резолюции СБ ООН по международным силам в Газе

Глава египетской дипломатии Бадр Абдель Аты заявил, что следующим шагом по мирному процессу в секторе Газа станет подготовка резолюции Совета Безопасности ООН о контингенте международных сил для наблюдения за соблюдением договоренностей.
"ХАМАС приветствовал и принял мирный план со всеми его пунктами. Следующий шаг - отправиться в Нью-Йорк, в Совет Безопасности, для того, чтобы подготовить проект резолюции, который придаст легитимность международным силам по стабилизации, эти силы чрезвычайно важны с точки зрения контроля за выполнением плана"
– Бадр Абдель Аты
Как отметил глава египетской дипломатии, резолюция СБ ООН должна обозначить правовые контуры международной миссии по Газе, которая будет обладать наблюдательными функциями.
Ранее Бадр Абдель Аты заявил о завершении первого этапа мирного урегулирования в секторе Газа.