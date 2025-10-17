Каир рассказал о подготовке резолюции СБ ООН по международным силам в Газе

В МИД Египта рассказали о планах подготовки резолюции СБ ООН, которая придаст легитимности международному контингенту сил в Газе.

Глава египетской дипломатии Бадр Абдель Аты заявил, что следующим шагом по мирному процессу в секторе Газа станет подготовка резолюции Совета Безопасности ООН о контингенте международных сил для наблюдения за соблюдением договоренностей.

"ХАМАС приветствовал и принял мирный план со всеми его пунктами. Следующий шаг - отправиться в Нью-Йорк, в Совет Безопасности, для того, чтобы подготовить проект резолюции, который придаст легитимность международным силам по стабилизации, эти силы чрезвычайно важны с точки зрения контроля за выполнением плана"

– Бадр Абдель Аты

Как отметил глава египетской дипломатии, резолюция СБ ООН должна обозначить правовые контуры международной миссии по Газе, которая будет обладать наблюдательными функциями.

Ранее Бадр Абдель Аты заявил о завершении первого этапа мирного урегулирования в секторе Газа.