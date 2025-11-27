Вестник Кавказа

Каир поможет Баку в разминировании территорий

Каир поможет Баку в разминировании территорий
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Египет может поучаствовать в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, потенциал совместной работы был обсужден на встрече представителей стран.

Вопросы взаимодействия в сфере  разминирования на освобожденных территориях стали темой обсуждения между Азербайджаном и Египтом во время встречи председателя правления национального агентства по разминированию Вугара Сулейманова с египетским послом Хуссамом-Эльдином Редой.

Сулейманов проинформировал посла о деятельности Азербайджанского агентства по разминированию, введя в курс дела по масштабам предстоящих работ. Также посол был проинформирован о работах в рамках национальной программы "Великое Возвращение".

Итогом обсуждения стала договоренность изучить перспективы экспертной и технической поддержки со стороны Египта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1375 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.