Каир поможет Баку в разминировании территорий

Египет может поучаствовать в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, потенциал совместной работы был обсужден на встрече представителей стран.

Вопросы взаимодействия в сфере разминирования на освобожденных территориях стали темой обсуждения между Азербайджаном и Египтом во время встречи председателя правления национального агентства по разминированию Вугара Сулейманова с египетским послом Хуссамом-Эльдином Редой.

Сулейманов проинформировал посла о деятельности Азербайджанского агентства по разминированию, введя в курс дела по масштабам предстоящих работ. Также посол был проинформирован о работах в рамках национальной программы "Великое Возвращение".

Итогом обсуждения стала договоренность изучить перспективы экспертной и технической поддержки со стороны Египта.