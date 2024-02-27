Кабардино-Балкария газифицирована на 100%

Газ пришел во все населенные пункты КБР. Об этом сообщил глава республики.

Кабардино-Балкария – один из регионов России, который успешно реализовал программу по стопроцентной газификации населенных пунктов. Этот важный шаг позволил значительно улучшить качество жизни жителей республики и обеспечить комфортные условия проживания.

«Отдельно хочу отметить те пять населенных пунктов, [остававшиеся без газоснабжения], из которых население обращалось и к нам, и к президенту Российской Федерации в части газификации этих населенных пунктов. Сегодня это задача решена»

– глава республики Казбек Коков

По его словам, газификация населенных пунктов – это не только обеспечение жителей комфортной теплом и горячей водой, но и ключевой фактор для развития социальной инфраструктуры, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Благодаря газификации регион становится более привлекательным для жизни и бизнеса, что способствует его устойчивому развитию.

Кабардино-Балкария смогла достичь стопроцентной газификации благодаря комплексному подходу к решению проблемы: были проведены работы по прокладке газопроводов, модернизации котельных и установке современного оборудования. Это позволило обеспечить надежное и экономичное энергоснабжение для всех населенных пунктов региона.