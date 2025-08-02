К расчистке Тырныауза от селя привлекли полсотни единиц спецтехники

В КБР продолжаются работы по расчистке Тырныауза от селя. В работах задействовано полсотни единиц спецтехники.

В Кабардино-Балкарии увеличили количество спецтехники для расчистки Тырныауза от селя. Об этом рассказал 13 августа глава региона Казбек Коков.

Он подчеркнул, что сейчас в работах участвуют более 50 единиц техники.

"Продолжаем расчистку территорий Тырныауза от селевых наносов. Удалось увеличить количество задействованной тяжелой техники – сейчас это уже более 50 единиц"

– Казбек Коков

Напомним, 21 июля обильные осадки спровоцировали сход крупного селя в Тырныаузе. Это привело к отключению света, света и газы у части городских жителей. Стихия также повредила мост на одной из федеральных автодорог.

После схода селя в Эльбрусском районе КБР был введен режим ЧС регионального характера. Он продолжает действовать до сих пор.