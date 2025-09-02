Вестник Кавказа

Известный международный журналист Эмин Ибрагимов погиб в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выдающийся международный журналист Эмин Ибрагимов стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Турции.

Азербайджанский журналист Эмин Ибрагимов трагически погиб в Турции, о его гибели сообщили его близкие.

Уточняется, что журналист стал жертвой автомобильной аварии.

Эмин Ибрагимов входил в число выдающихся представителей азербайджанской журналистики. Журналистское сообщество и зрители высоко ценили его репортажи, особенно сюжеты, снятые в ходе Второй Карабахской войны, – материалы Эмина Ибрагимова отличались объективностью и глубоким профессионализмом.

