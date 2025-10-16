Израиль воспрепятствовал работе турецких спасателей в Газе

Работе спасательной миссии Турции на территории Газы воспрепятствовал Израиль. Об этом сообщает израильский телеканал "Кан-11".
По данным израильского телевидения, Тель-Авив считает, что ХАМАС не нуждается в дополнительной помощи при поиске тел погибших. Власти Израиля заявляют, что вторая сторона имеет всю необходимую информацию для проведения работ.
Спецтехника и другие дополнительные ресурсы для извлечения тел не нужны, уточнил израильский телеканал. По данным правительства Израиля, места поисков не имеют каких-либо геологических особенностей. Работы по извлечению тел могут идти без привлечения спасателей из Турции, сообщает "Кан-11".
Отметим, что на текущей неделе ХАМАС передало израильской стороне тела девяти погибших заложников.