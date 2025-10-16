Вестник Кавказа

Израиль воспрепятствовал работе турецких спасателей в Газе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие спасатели не смогли попасть на территорию Газы из-за запрета со стороны Израиля. Об этом сообщают СМИ.

Работе спасательной миссии Турции на территории Газы воспрепятствовал Израиль. Об этом сообщает израильский телеканал "Кан-11".

По данным израильского телевидения, Тель-Авив считает, что ХАМАС не нуждается в дополнительной помощи при поиске тел погибших. Власти Израиля заявляют, что вторая сторона имеет всю необходимую информацию для проведения работ. 

Спецтехника и другие дополнительные ресурсы для извлечения тел не нужны, уточнил израильский телеканал. По данным правительства Израиля, места поисков не имеют каких-либо геологических особенностей. Работы по извлечению тел могут идти без привлечения спасателей из Турции, сообщает "Кан-11".

Отметим, что на текущей неделе ХАМАС передало израильской стороне тела девяти погибших заложников. 

