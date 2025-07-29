Израиль создал новый форпост на юге Сирии – СМИ

По данным СМИ, израильские военные пошли в провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии и создали на ее территории форпост. Также они провели еще один рейд в поселке Хадер.

Израильская армия вошла на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и создала там военный форпост, сообщило агентство Shafaq News.

По его данным, примерно 40 израильских военных заняли позиции в районе Таранджа на перекрестке дорог в 70 км от Дамаска, создав в одном из домов в штаб.

Это уже шестой по счету израильский военный объект, появившийся в Эль-Кунейтре, передало Shafaq News. Оно добавило, что за июль было зафиксировано 22 вторжения Израиля в населенные пункты провинций Эль-Кунейтра и Дераа. В ходе этого погиб один мирный житель и были арестованы еще 13 человек, несколько домов было уничтожено.

Сегодня стало известно о проведении еще одного рейда в районе поселка Хадер на юге Сирии, было допрошено несколько человек и изъято контрабандное вооружение. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Войска 210-й дивизии по-прежнему развернуты в этом районе и продолжают действовать, не допуская закрепления каких-либо террористических элементов в Сирии с целью защиты израильских мирных граждан, в особенности жителей Голанских высот"

- пресс-служба армии Израиля