Израиль нанес удары по югу Сирии

Sham TV: ВВС Израиля ударили по ряду целей на юге Сирии.

Израильские боевые самолеты нанесли удары по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передают СМИ.

Согласно информации Sham TV, удары были нанесены по району, где находится город Эс-Сувейда, являющийся центром региона. Также был атакован Рима-Хазем, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что удары израильских самолетов были направлены на места скопления вооруженных сил Сирии.

Напомним, что ситуация в Сирии накалилась 13 июля, когда сирийские друзы вступили в конфликт с силами Дамаска. Этноконфессиональное меньшинство арабской республики было поддержано Израилем, который нанес ряд ударов по целям в Сирии.