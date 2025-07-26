Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по югу Сирии

Израиль нанес удары по югу Сирии
© Фото: ЦАХАЛ
Sham TV: ВВС Израиля ударили по ряду целей на юге Сирии.

Израильские боевые самолеты нанесли удары по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передают СМИ. 

Согласно информации Sham TV, удары были нанесены по району, где находится город Эс-Сувейда, являющийся центром региона. Также был атакован Рима-Хазем, информации о пострадавших не поступало. 

Сообщается, что удары израильских самолетов были направлены на места скопления вооруженных сил Сирии. 

Напомним, что ситуация в Сирии накалилась 13 июля, когда сирийские друзы вступили в конфликт с силами Дамаска. Этноконфессиональное меньшинство арабской республики было поддержано Израилем, который нанес ряд ударов по целям в Сирии.

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