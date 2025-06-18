Израиль снова ударил по КСИР – погиб ряд военных

В результате ударов Израиля в Иране погибли пять бойцов КСИР. Также убиты два командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР, сообщает Израиль. Накануне был убит один из командиров КСИР.

Удары ЦАХАЛ привели к гибели ряда иранских военных из числа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе "Аль-Кудс", а также из сил ПВО Ирана.

Утренняя атака Израиля на западную провинцию Лурестан привела к гибели пятерых военных, сообщает иранское агентство Tasnim.

"Сегодня утром 5 бойцов КСИР погибли в городе Хоррамабад провинции Лурестан в результате атаки Израиля"

– сообщение

Также погибли 15 бойцов из сил противовоздушной обороны (ПВО) Ирана, в том числе бригадный генерал, полковники, старшие лейтенанты и призывники, передает иранское агентство NourNews.

В Израиле сообщают о ликвидации в субботу двух высокопоставленных членов "Аль-Кудс" КСИР - Саида Изади и Бехнама Шахрияри.

"Командир Палестинского корпуса и командир подразделения по переброске оружия в составе иранских сил "Кудс" были ликвидированы"

– ЦАХАЛ

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал это "большим достижением израильской разведки и ВВС". Изади, по словам Каца финансировал и вооружал группировки ХАМАС перед нападением палестинского движения на Израиль 7 октября 2023 года.

Кроме того Израиль сообщает, что в пятницу вечером был ликвидирован командир второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР Аминпур Джудаки.