Вестник Кавказа

Израиль обстрелян со стороны "Хезболлы"

Израиль обстрелян со стороны "Хезболлы"
© Фото: commons.wikimedia/Mohammad Hossein Velayati
Военное движение Ливана "Хезболла" нанесло удар по позициям израильской армии на границе страны.

Десятки ракет были выпущены в направлении израильских позиций на границе с Ливаном. Атака была совершена движением "Хезболла". Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано организацией. 

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления <…> воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет "Катюша"

- "Хезболла" 

Ранее в эфире канала al Arabiya была озвучена информация о том, что со стороны Ливана была попытка совершить атаку на населенные пункты Израиля. 

Также американские СМИ заявляли, что 12 апреля готовилась атака на Израиль со стороны Ирана. По их информации, израильские позиции могли быть обстреляны сотнями беспилотников и ракет. 

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