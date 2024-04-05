Чем кончатся иранские угрозы в адрес Израиля?

Иран угрожает прямым ударом по территории Израиля, однако эти угрозы звучат уже несколько дней. Ждать ли начала прямого столкновения между двумя государствами, или Тегеран предпочтет некий более мягкий сценарий?

Противостояние Ирана и его прокси с Израилем после начала обострения в Газе вышло на новый уровень. Израиль не только ведет горячую войну с ХАМАС, но и регулярно обменивается ударами с хуситами, "Хезболлой" и проиранскими формированиями на территории Сирии. Именно на сирийском направлении 11 дней назад произошло событие, угрожающее эскалацией ирано-израильской конфронтации.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по консульству ИРИ в Дамаске, в результате чего погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. На следующий день в Тегеране пообещали дать ответ, но без уточнений времени и места. Накануне этот вопрос начал проясняться.

Американское издание "Блумберг" со ссылкой на источники в разведсообществах США и Израиля пишет, что Иран готовит в ближайшие дни удары по Израилю с использованием высокоточных ракет. "Это скорее вопрос того, когда, а не если", — говорит один из собеседников агентства. Якобы Тегеран сообщил западным союзникам Тель-Авива, что целью атаки будет правительство и военные объекты Израиля, но не гражданские объекты.

Информацию о скором ответе Ирана на бомбардировку своего консульства подтверждает другой американский новостной портал Axios. Согласно его источникам, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок уведомил ее, что реакция Тегерана будет "надлежащей" и ограниченной. В ходе 90-минутного телефонного разговора Абдоллахиян дал понять, что Израиль своей атакой нарушил международное право и Венскую конвенцию, и "законная самооборона с целью наказания является необходимостью".

О вероятном ударе Ирана пишут не только западные СМИ. Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило накануне, что "пришло время наказать Израиль", уточняя, что окончательное решение о том, как реагировать, уже принято. О вероятности удара говорит плакат в центре Тегерана с посланием Израилю на иврите - "Ты накопил достаточно еды и припасов? Месть близка".

Израильские медиа тоже осведомлены. Times of Israel со ссылкой на компетентный источник написал, что Иран "очень четко дал понять", что его реакция на бомбардировку консульства в Дамаске будет "контролируемой" и "неэскалационной", и что Тегеран планирует "использовать региональных посредников для проведения ряда атак".

Вероятность военного ответа Ирана вызывает беспокойство как среди союзников Израиля, так и среди стран региона. Бербок, как передает Axios, направила США послание, в котором призвала не недооценивать масштаб реакции Израиля на нападение с территории ИРИ. 11 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что его страна не оставит без ответа ожидаемую атаку Ирана. За день до этого глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанесет удар по территории ИРИ, если последняя атакует израильскую территорию.

Ведущие страны Ближнего Востока вот уже шесть месяцев находятся в постоянном стрессе из-за войны в Газе и растущего противостояния Израиля/США с проиранскими силами и самим Тегераном. В свете сообщений о военном ударе Ирана глава МИД Турции переговорил с коллегами из КСА, ОАЭ и Катара, а также позвонил в Иран. На миротворческий потенциал Турции большую надежду возлагают Соединенные Штаты. Госсекретарь Энтони Блинкен попросил турецкого коллегу Хакана Фидана использовать свое влияние и отговорить Тегеран от нанесения удара по Израилю. Как сообщают СМИ, Иран отклонил призыв Турции к деэскалации и турецкое посредничество.

Американцы надеются не только на Анкару. Аналогичные звонки из Вашингтона поступили в Пекин, Эр-Рияд и европейские столицы, "чтобы разъяснить, что эскалация не в интересах никого и что страны должны призвать Иран не допустить эскалации", говорит представитель Госдепа Мэтью Миллер. США надеются успокоить Иран и по линии Белого дома сообщили о непричастности к обстрелу иранского консульства в Дамаске. "Мы предупредили Иран не использовать эту атаку как повод для дальнейшей эскалации в регионе или для нападения на объекты или персонал США", — заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Администрация Джозефа Байдена рассчитывает на деэскалацию, но готовится к любым вариантам. Пентагон приблизил авианосец "Эйзенхауэр" к израильским берегам, видимо, в расчете перехватить потенциальные иранские ракеты. Командующий Центральным командованием ВС США прибыл в Израиль для координации защиты ЦАХАЛ от ИРИ. Два дня назад Байден передал израильтянам сообщение о готовности поддержать их в случае нападения ИРИ. "Мы также хотим ответить на иранскую угрозу начать серьезную атаку на Израиль … Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его союзников железна", - сказал Байден.

Поведение дипломатов и авиакомпаний демонстрирует, что угрозы Ирана - не блеф. МИД Великобритании призвал сограждан покинуть Израиль, а французский МИД распорядился вернуть домой семьи дипломатов. Госдеп приказал сотрудникам и членам семей не покидать районы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы с целью личных поездок.

Состоится ли иранский удар и каким будет ответ Израиля и его союзников - это два самых актуальных вопроса на текущее время. Судя по настрою Тегерана, ответ наверняка будет. Единственное, что может смягчить ситуацию - возможно, прекращение Израилем операции в секторе Газа, но достичь этого не удается даже несмотря на давление США. Если Иран нанесет удар, США будут обязаны ответить ему. И виток эскалации будет только расти.

Несмотря на обмены ударами, до полномасштабной войны едва ли дойдет. Ведь это не выгодно ни Ирану, ни США. Иран не в состоянии вести борьбу со всем Западом в ситуации, когда ни одна из крупных региональных стран не будет поддерживать Исламскую Республику. Белый дом не заинтересован в развязывании еще одной войны под окончание президентского срока Байдена. И к тому же горячая война с Ираном грозит перенапряжением сил для США, разрывающихся между Украиной, Газой и Тайванем.