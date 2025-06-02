Израиль не ждет обещанного Ираном ответа

Власти Израиля считают, что наихудший для страны сценарий с немедленным военным ответом Ирана после удара по его ядерным и военным объектам сейчас практически полностью исключен.

Ирану уже не удастся претворить в жизнь наихудший для Израиля сценарий ответа на ночную атаку израильских ВВС, заявил израильской государственной телерадиокомпании Kan высокопоставленный источник в кабинете министров страны.

"Наихудший сценарий с точки зрения количества жертв в израильском тылу подразумевал немедленный ответ Ирана. Это уже исключено"

- телерадиокомпания

А вот перспектива втягивания в обмен масштабными ракетными ударами с Ираном, который может продолжаться до месяца, весьма вероятна, пишет со ссылкой на собственный источник газета The Jerusalem Post.

Он рассказал, что запланированный на 15 июня раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе был лишь "скоординированной американо-израильской уловкой", цель которой было ослабить бдительность Ирана перед атакой. Все израильские удары по целям в Иране были "полностью согласованы" с Вашингтоном, пишет издание.

Сейчас Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операции против иранских ядерных и военных объектов, поведал изданию другой источник.