Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана

В Израиле сообщили об атаке на крупнейший нефтехимический завод Ирана. В еврейском государстве отметили, что в результате этого удара предприятие было выведено из строя.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный удар по самому крупному нефтехимическому заводу Ирана. Об этом сообщил 6 апреля глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

"На этот ключевой объект приходится около 50% всего объёма нефтехимической продукции Ирана. Это произошло после нападения на второй по величине иранский объект на прошлой неделе"

– израильский министр

Руководитель оборонного ведомства отметил, что в результате ударов оба объекта, на долю которых приходится 85% всего объема нефтехимической продукции Исламской Республики, были выведены из строя.

Кац также акцентировал внимание на том, что это наносит иранскому режиму экономический ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.

"Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжить интенсивные удары по национальной инфраструктуре иранского режима"

– глава Минобороны Израля