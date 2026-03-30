Глава разведки КСИР стал жертвой ударов США и Израиля

В понедельник, 6 апреля, в ходе американо-израильских ударов погиб Маджид Хадеми, глава Корпуса стражей исламской революции Ирана. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе КСИР.
Иранские военные отметили, что Хадеми оставил выдающийся вклад в сфере разведки и безопасности Исламской Республики.
"Этот великий командир за почти полвека искренней и смелой службы революции, режиму и исламской Родине оставил выдающийся, долговечный и поучительный след в сфере разведки и безопасности, который на долгие годы может служить ориентиром для разведсообщества страны, особенно при противостоянии внешним врагам и их коварным планам по подрыву безопасности и стабильности Ирана"
– КСИР
Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. В рамках нее они атакуют объекты в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран наносит удары по территории еврейского государства и американским объектам в странах Ближнего Востока.