Из Москвы летом запустят еще один туристический поезд

Опубликовано: 20:48, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический поезд в июне свяжет две столицы - Москву и Санкт-Петербург. Путешествие рассчитано на два дня.

Из Москвы 19 июня отправится первый в сезоне туристический поезд "Культурный Петербург". Отправление с Ленинградского вокзала в 22.20. Возвращение в Москву через два дня, утром 22 июня. Путешественники за это время посетят Петергоф, Павловск и Санкт-Петербург, прокатятся по воде на "Метеоре", погуляют по музеям и паркам с гидами.

Туристам доступны современные вагоны купе и СВ, вагон-ресторан.

В сообщении РЖД отмечается, что часть пути - из Санкт-Петербурга в Петергоф - туристический состав проследует на паровозной тяге.

Билеты в круиз "Культурный Петербург" уже поступили в продажу, на сайте их можно найти по запросу "Москва Октябрьская Тур". Стоимость тура на взрослого начитается от 57,8 тыс рублей. Дополнительно можно приобрести ночную экскурсию.