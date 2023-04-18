Из Москвы летом запустят еще один туристический поезд

Из Москвы 19 июня отправится первый в сезоне туристический поезд "Культурный Петербург". Отправление с Ленинградского вокзала в 22.20. Возвращение в Москву через два дня, утром 22 июня. Путешественники за это время посетят Петергоф, Павловск и Санкт-Петербург, прокатятся по воде на "Метеоре", погуляют по музеям и паркам с гидами.
Туристам доступны современные вагоны купе и СВ, вагон-ресторан.
В сообщении РЖД отмечается, что часть пути - из Санкт-Петербурга в Петергоф - туристический состав проследует на паровозной тяге.
Билеты в круиз "Культурный Петербург" уже поступили в продажу, на сайте их можно найти по запросу "Москва Октябрьская Тур". Стоимость тура на взрослого начитается от 57,8 тыс рублей. Дополнительно можно приобрести ночную экскурсию.