Вестник Кавказа

Из Дамаска в Стамбул выполнен первый за 12 лет авиарейс

Из Дамаска в Стамбул выполнен первый за 12 лет авиарейс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная авиакомпания Сирии выполнила первый за многие годы перелет из Дамаска в Стамбул.

Авиакомпания Syrian Airlines совершила первый за 12 лет рейс из Дамаска в Стамбул

Самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска. Конечная точка маршрута – аэропорт Стамбула.  

Отметим, что регулярные рейсы из Дамаска были прерваны на фоне военного противостояния правительства Башара Асада с оппозицией. 

Напомним, что США и страны ЕС начали снимать санкции с Сирии. В частности, сирийские банки скоро подключат к платежной системе SWIFT.

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