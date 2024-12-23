Из Дамаска в Стамбул выполнен первый за 12 лет авиарейс

Национальная авиакомпания Сирии выполнила первый за многие годы перелет из Дамаска в Стамбул.
Авиакомпания Syrian Airlines совершила первый за 12 лет рейс из Дамаска в Стамбул.
Самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска. Конечная точка маршрута – аэропорт Стамбула.
Отметим, что регулярные рейсы из Дамаска были прерваны на фоне военного противостояния правительства Башара Асада с оппозицией.
Напомним, что США и страны ЕС начали снимать санкции с Сирии. В частности, сирийские банки скоро подключат к платежной системе SWIFT.