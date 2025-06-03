Рейсы между Ташкентом и Мумбаи запускает индийский лоукостер

Одна из самых крупных авиакомпаний в Индии IndiGo почти через два месяца начнет выполнять полеты между Ташкентом и Мумбаи – это уже второе для перевозчика направление в Узбекистане.

Авиакомпания-лоукостер IndiGo скоро приступит к осуществлению прямых авиарейсов в столицу Узбекистана из города Мумбаи, такое сообщение распространили Uzbekistan Airports.

В нем говорится, что полеты Мумбаи - Ташкент - Мумбаи начнут выполняться с 1 августа. Самолеты будут летать по этому направлению четырежды в неделю, а именно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Для рейсов задействованы будут воздушные суда Airbus A320.

Новый маршрут станет уже вторым IndiGo в узбекистанскую столицу. Около двух лет назад, в сентябре 2023 года, начали выполняться рейсы Дели–Ташкент.

Напомним, что IndiGo – лидер в авиаперевозках Индии по числу самолетов и объему перевозок внутри страны.