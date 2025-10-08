Иранский Кандаван может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Уникальная скальная деревня Кандаван в иранском Восточном Азербайджане в скором времени может пополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО – она уже признана лучшей туристической деревней мира.

Уникальную скальную деревню Кандаван, одну из главных туристических достопримечательностей иранского Восточного Азербайджана, могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – она уже привлекла внимание Всемирной туристской организации ООН.

В октябре 2023 года на съезде Всемирной туристской организации (UNWTO), проходившем в узбекском Самарканде, она уже была удостоена звания "Лучшей туристической деревни мира" – столь высокий международный статус иранской туристической локации был присвоен впервые, сейчас власти страны предпринимают активные шаги для ее включения в список ЮНЕСКО, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Выбор UNWTO был непростой – профессионалы сделали его после оценки более 250 деревень из 65 стран мира, оценивая сохранение культурного наследия, экономическую и социальную устойчивость, защиту окружающей среды и развитие устойчивого туризма.

Напомним, на сегодняшний день в мире есть лишь два подобных скальных поселения, которые могут посоревноваться с Кандаваном – села в американской Дакоте и в турецкой Каппадокии, но там они имеют музейный статус: люди в них не живут.