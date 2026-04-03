Иранская атака на Абу-Даби серьезно повредила газовый комплекс

Газовому комплексу в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби нанесен серьезный ущерб в результате обстрела со стороны Ирана, один человек погиб, сообщила пресс-служба правительства столичного эмирата.

"На газовом объекте в Хабшане произошел инцидент, вызванный падением обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) после успешного перехвата средствами ПВО: власти подтверждают, что на объекте вспыхнули два пожара"

- сообщение

В ликвидации возгораний были экстренно задействованы аварийно-спасательные службы, которые оперативно справились с инцидентом и взяли ситуацию под контроль, передает РИА Новости.

К сожалению, не обошлось без жертв - во время эвакуации погиб гражданин Египта. Еще четыре человека получили травмы, а вот сами объекты получили значительные повреждения, сейчас ведется оценка нанесенного им ущерба, - сообщила пресс-служба.

Еще одно предприятие в ОАЭ, компания Emirates Aluminum Company, объявила, что ее завод в районе Халифа получил серьезные повреждения, а производство приостановлено, сообщает иранское государственное информационное агентство Fars.

Характер повреждений не называется, но известно: по предварительным оценкам, полное возобновление производства на заводе может занять до года, отметили в компании.