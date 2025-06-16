Иран запустил восемь ракет по Израилю

Армия Ирана атаковала Израиль ракетами. В ЦАХАЛ заявили о перехвате воздушных угроз.
Как передает 12-й канал израильского телевидения, Иран запустил порядка восьми ракет по территории Израиля.
Жителям Израиля советовали соблюдать требования безопасности, а также находиться вблизи укрытий. Как информирует пресс-служба ЦАХАЛ, большинство иранских ракет были перехвачены.
Напомним, что Израиль 13 июня начала военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что целями операции являются иранские ядерные объекты, а также ключевые фигуры иранской ядерной программы.