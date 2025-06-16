Катар ищет пути урегулирования конфликта между Ираном и Израилем

Катар взял на себя посредническую роль и работает над тем, чтобы урегулировать обострившийся конфликт между Ираном и Израилем. Для этого Катар контактирует также с США.

Власти Катара ищут пути решения конфликта между Ираном и Израилем и находятся по взаимодействии по этому вопросу с партнерами, сообщил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на брифинге во вторник.

"Катар контактирует со всеми своими партнерами, в том числе с США, и международными организациями с целью урегулирования конфликта"

– аль-Ансари

Ранее сообщалось, что Тегеран обратился к трем ближневосточным странам - Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии с просьбой оказать давление на Израиль через президента США Дональда Трампа для остановки боевых действий.