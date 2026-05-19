Иран рассматривает встречные предложения США

Власти Ирана изучают ответ США на свое предложение о прекращении военных действий, стороны уже несколько раз обменялись мнениями по поводу этой инициативы, сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

Комментарии американской стороны по иранскому плану прекращения военных действий сейчас рассматривают власти страны, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На основе того же состоящего из 14 пунктов текста, предоставленного Ираном, несколько раз происходил обмен сообщениями, мы получили изложение позиции американской стороны и в настоящее время изучаем ее"

- Эсмаил Багаи

Пакистан передал США новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, состоящее из 14 пунктов, три дня назад - акцент в тексте сделан на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия, передает ТАСС со ссылкой на агентство Nour News.

Напомним, ранее мы писали: президент США Дональд Трамп заявил о том, что санкции против Ирана не будут смягчены до заключения двусторонней сделки по итогам переговоров между Вашингтоном и Тегераном, при этом отметив: американская сторона ничего не предлагала иранским властям.